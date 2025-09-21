Fantascienza e lotta per la libertà. Il libro del medico-scrittore Curzi

Marek è un romanzo di fantascienza in cui il protagonista, in una città di un mondo distopico, incontra un regime totalitario e con altri ribelli tenta di sovvertirlo. Si tratta, essenzialmente, di un libro sul tema della libertà.

Alessandro Curzi, medico di Penna San Giovanni in pensione, classe ‘53, ha scritto una storia ambientata in un pianeta altro, con due soli e due lune. L’autore, che da tempo vive a Macerata, descrive le 190 pagine della storia, recentemente pubblicata da Seri editore: "Marek è un uomo come tanti, che svegliandosi si trova proiettato in un altro mondo, il pianeta Chimera. Incontra un ambiente ostile e vaga in una città fantasma, Awkhsome, chiusa da una cupola impenetrabile. Retto da un dittatore e dai suoi guardiani, il regime si regge sul rispetto di 24 ferree regole. La pubblicità, come tipico dei regimi, è unidirezionale, martellante; ai sudditi è concesso quasi solamente lavorare, e vengono dati loro contentini come cibo sintetico e sesso virtuale. L’unica possibilità è un quarto d’ora al giorno di volo con delle tute alate. Basta questo per farli felici – evidenzia Curzi a proposito –, ma Marek insegnerà loro che la libertà è un’altra cosa. Diventerà il capo della ribellione al sistema, divenendo una bandiera, e innescando una rivoluzione tramite una radio fantasma, riuscendo a dare agli abitanti della città una voce di dissenso. Nella dittatura chi si oppone viene polverizzato, e se ne perde perfino la memoria. La libertà è il grande argomento del libro, che è fantascientifico, ma contiene lunghe riflessioni personali".

Curzi spiega come la democrazia sia un sistema imperfetto ma che, al contrario dei regimi totalitari, permette la ricerca della verità. Curzi racconta anche il suo percorso di scrittore, che spazia principalmente tra narrativa e saggistica storico-politica. "Il protagonista parla di sé e dei suoi tempi, paragonandoli a quelli che trova sul pianeta. Cerca di alzare la testa, mettendo un seme di ribellione che spingerà il popolo a pensare in modo diverso. Alcuni episodi della vicenda, come gli esperimenti su animali e uomini, hanno una matrice storica, reale, che in questo caso è quella di Josef Mengele, che compiva operazioni simili nella Germania nazista".

Curzi ha iniziato a scrivere quarant’anni fa. La prima pubblicazione è stata "Culo di vetro", la storia di un malato di mente che fuori dal reparto psichiatrico si trova di fronte ad una realtà complessa, mentre la seconda, "Storia e politica dalla rivoluzione francese alla caduta del muro di Berlino", è un lungo saggio che analizza la società e il contesto del tempo. Curzi ha anche alcuni inediti nel cassetto. "Quando una persona muore è come se una biblioteca bruciasse. La soddisfazione di chi scrive – chiude l’autore – è quella di lasciare qualcosa a chi resta".