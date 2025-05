Fantegrossi sulle Terme: i milioni di debiti? Anni di cattiva gestione

"Le Terme non sono nate ieri. I quasi quattro milioni di euro di debiti non sono colpa di questa amministrazione, ma il risultato di anni di cattiva gestione". Il sindaco di Sarnano Fabio Fantegrossi (nella foto) fa il punto sulla struttura termale evidenziando cosa ha fatto dall’inizio del suo mandato. "In soli dieci mesi - dichiara il primo cittadino - abbiamo affrontato la gestione anomala dei contratti di lavoro, risalente a anni fa. Molti dipendenti erano stati assunti senza evidenza pubblica. Dopo un confronto con consulenti, sindacati e amministratore, sono stati resi nulli quei contratti, come prevede la normativa, e avviata una procedura regolare per nuove assunzioni aperta a tutti. Abbiamo finalmente consolidato la fidejussione da 850.000 euro che era stata attivata 26 anni fa e mai coperta. Con il rendiconto approvato il 28 aprile, abbiamo destinato 320.000 euro del bilancio comunale alla sua copertura. In 10 mesi abbiamo fatto ciò che non si è fatto in 25 anni. Abbiamo concluso l’iter della delocalizzazione con il decreto Usr del 14 novembre ‘24, chiudendo una delle più complesse operazioni post-sisma del cratere. Abbiamo avviato un’analisi approfondita della viabilità e delle aree intorno alla nuova sede, chiarendo una volta per tutte che larga parte di quelle acquisizioni risalgono al 2019, non certo al 2024". Fantegrossi annuncia che a breve si terrà l’assemblea della società, dove verrà presentato il bilancio 2024 che, "nonostante tutto, potrebbe chiudere in positivo, dopo anni di gravi perdite". "Ma restano problemi enormi: una crisi di liquidità, assenza di risorse, debiti Tfr, mutui, Imu, fornitori, stipendi arretrati, un passivo di 2,8 milioni di euro – aggiunge -. E c’è chi, di fronte a questa realtà, parla ancora di "soluzioni semplici". Ma se erano così semplici, perché quelle soluzioni non sono state attuate quando ne avevano possibilità? Perché si contestano questi 10 mesi, quando c’è chi ha avuto tempo 20 anni per risanare una società?". Il sindaco dice di seguire la linea "dei fatti, della trasparenza e della legalità". "Chi vuole giocare a fare opposizione usando bugie e memoria corta, troverà sempre in noi una risposta netta e concreta. Ma non cadremo nelle provocazioni. Noi amministriamo con i bilanci, non con le chiacchiere", conclude. Bocche cucite però ancora sul cda. Le Terme sono gestite dalla società Terzo Millennio e la minoranza aveva chiesto chiarimenti, in una lettera aperta al sindaco, sulla nomina del nuovo consiglio di amministrazione.