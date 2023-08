Far west ai giardini, denunciati i due feriti

Entrambi dimessi ed entrambi denunciati per lesioni i due egiziani che, lunedì pomeriggio, sono rimasti feriti in una rissa tra i giardini Diaz e il terminal dei pullman. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri. A quanto sembra, ai giardini nel primo pomeriggio si sarebbero incontrati due gruppi, uno composto da tre egiziani arrivati da Porto Potenza, l’altro da cinque o sei connazionali, tra cui uno residente in città. Il potentino avrebbe colpito con un machete alla testa il maceratese, questi allora avrebbe afferrato un bastone e lo avrebbe inseguito, lo avrebbe raggiunto al bar della stazione dei pullman e lo avrebbe colpito anche lui alla testa. Il portopotentino sarebbe finito in ospedale a Macerata, l’altro ad Ancona. I due sono stati piantonati per alcune ore, poi entrambi sono stati dimessi: per loro nulla di grave. Per capire cosa ci sia dietro, i carabinieri stanno riesaminando altri episodi simili avvenuti, nei mesi scorsi, a Corridonia, Mogliano e Civitanova. In passato, le risse erano nate anche per motivi di controllo di cantieri e appalti. Il maceratese lavora per un’impresa edile, il cui titolare è stato già sentito. Ma per ora i nomi dei soggetti individuati negli episodi precedenti non coinciderebbero con quelli ai giardini. Ci sarebbe però un’altra ipotesi, che sposterebbe l’obiettivo al mondo dello spaccio. Alcuni giorni fa due egiziani, tra cui quello residente a Macerata, si sarebbero picchiati al Cristo Re di Civitanova. Un terzo – il portopotentino – sarebbe intervenuto per fermarli, rimediando qualche schiaffo. La cosa sarebbe finita lì, ma poi il maceratese avrebbe iniziato a minacciare il portopotentino, fino a quando lunedì non lo avrebbe invitato ai giardini per fare la pace. Il portopotentino sarebbe venuto in città con un amico, tutti e due disarmati. Lì sarebbero stati attaccati da una decina di connazionali. Uno gli avrebbe tirato contro un machete, che il portopotentino avrebbe usato per colpire il maceratese prima di darsi alla fuga, ed essere poi raggiunto e colpito a sua volta.