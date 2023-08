Far west con machete e bastoni Due feriti, uno in gravi condizioni

di Paola Pagnanelli

Armate di machete e bastoni, due bande di nordafricani si sono scontrate ieri pomeriggio tra i giardini e piazza Pizzarello. Due ragazzi sono in ospedale, in seguito ai colpi ricevuti. Una scena violenta e spaventosa, avvenuta in pieno giorno e nel cuore della città. L’inferno è esploso intorno alle 15.30 ai giardini Diaz. Lì si sarebbero incontrati due gruppi di nordafricani – sembra soprattutto egiziani, e si parla di cinque o sei persone – che avrebbero iniziato a discutere. A un certo punto uno ha tirato fuori un grosso coltello e con quello ha ferito uno della banda rivale. Nonostante il taglio ricevuto alla testa, l’altro ha preso un grosso bastone in ferro e si è lanciato dietro al suo aggressore, per vendicarsi, seguito da altri due sodali, uno dei quali armato a sua volta di machete. Il fuggitivo è arrivato di corsa al bar vicino alla stazione dei pullman, in piazza Pizzarello, e ha cercato rifugio dietro al bancone.

Ma quello ferito lo ha raggiunto, e con il bastone gli ha dato una botta forte alla testa. Il bastone si è spezzato, il ragazzo colpito si è accasciato a terra. A quel punto, il ragazzo ferito dal machete sarebbe scappato tornando di nuovo verso i giardini, e lì a sua volta si sarebbe accasciato a terra. Una scena choccante, avvenuta di fronte alle numerose persone, soprattutto ragazzini che erano ai giardini o in attesa del pullman in piazza Pizzarello. Subito sono accorse le ambulanze. Il ferito nel bar è stato portato all’ospedale di Macerata; per quello soccorso ai giardini invece è stato necessario il trasferimento urgente in eliambulanza ad Ancona. Intanto erano state chiamate le forze dell’ordine e sono accorsi i carabinieri, con il supporto di polizia e anche della polizia locale. In zona sono stati recuperati sia il bastone sia uno dei coltellacci. I militari hanno rintracciato subito sul posto alcuni testimoni e hanno iniziato a sentirli, e quanto prima saranno acquisiti i filmati delle telecamere, per capire di più di quanto possa essere successo. Nel frattempo, alcuni passanti hanno segnalato che con i due gruppi c’erano anche due grossi cani, una Rottweiler e un pitbull. Gli agenti della polizia locale dunque hanno chiamato l’accalappiacani e chiuso i cancelli dei giardini, per impedire che le persone entrassero e che i cani si allontanassero. Uno degli animali è stato recuperato poi vicino al parco, l’altra invece era all’interno.

Al momento, non si esclude alcuna ipotesi. Uno dei due sarebbe un soggetto già noto alle forze dell’ordine. Gli altri sarebbero tutti connazionali, ma anche su questo si dovranno fare indagini ulteriori. Il Reparto operativo e la Compagnia dei carabinieri stanno iniziando a ricostruire i contorni della vicenda, poco chiari e poco rassicuranti. Quanto avvenuto infatti è un episodio gravissimo, che arriva tra l’altro dopo l’aggressione da parte di un nigeriano alla polizia a colpi di machete di domenica pomeriggio: in quel caso il 35enne aveva tentato di colpire alla gola un agente con una mannaia, prima di provare a fuggire per essere poi arrestato in via San Francesco. Segnali allarmanti di una violenza crescente in città, anche in pieno giorno e sotto gli occhi dei passanti, che suscita molta preoccupazione.