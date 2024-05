Farabollini sfida Capponi. In campo l’ex commissario

In campagna elettorale tutto è possibile. E Treia non finisce mai di stupire. I rumors hanno dato per certa la candidatura a sindaco di Andrea Mozzoni per il centrodestra per mesi ma negli ultimi giorni le carte in tavola sono cambiate e sembrerebbe che a prevalere sia stato il nome di Piero Farabollini. Il docente di Unicam, geologo, è stato Commissario straordinario per la ricostruzione durante il Governo Conte I, composto da Lega e Movimento 5 Stelle. La scelta sarebbe confluita su Farabollini per dare un maggior tono di civismo alla lista che Andrea Mozzoni, consigliere provinciale di Fratelli d’Italia, consigliere comunale d’opposizione e coordinatore di FdI a Treia, evidentemente non poteva garantire. Conferme non ce ne sono ma pare che venerdì Farabollini ufficializzerà la sua scesa in campo con una nota stampa e la presentazione della lista.

Non è chiara la ragione per la quale la lista abbia deciso di "nascondersi" dietro alla figura di un tecnico anziché proseguire con un profilo politico, d’esperienza, che tra l’altro avrebbe potuto richiamare anche la vicinanza al territorio del governo regionale e nazionale. Quindi a questo punto la partita si giocherà tra Farabollini e il sindaco uscente, Franco Capponi, che è già stato sindaco dal 1995 al 2004, poi presidente della provincia e consigliere regionale e infine di nuovo sindaco per due mandati. Anche la sua sarà una compagine civica ma l’esperienza di Capponi nasce con la Dc. Era poi passato al PdL, Forza Italia e infine si era avvicinato a Italia Viva di Matteo Renzi. Recentemente è confluito nell’associazione fondata dall’ex presidente regionale Gian Mario Spacca, Base Popolare.