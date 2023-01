"Fare Ambiente deve dialogare con Cosmari, alunni e Provincia"

Promuovere incontri con istituzioni e imprese sulla questione ambientale, una priorità per la provincia: è questa la volontà di Mirko Giordani (nella foto), commissario regionale di ’Fare Ambiente’, associazione ambientalista. "É un momento complesso – afferma il 28enne esanatogliese –. Eravamo nel bel mezzo della transizione ecologica, anche con i miliardi del Pnrr pronti sul tavolo, poi è arrivata la guerra in Ucraina che ci ha messo di fronte ad una situazione strana: da una parte si è continuato sulla giusta strada della decarbonizzazione, dall’altra l’Europa ha constatato che senza il gas russo (leggasi "energia a basso prezzo") la sua macchina industriale si sarebbe fermata. Ora fortunatamente l’emergenza è rientrata, con l’Italia che ha fatto la sua parte, avendo il governo accelerato sulle nuove estrazioni". Una situazione che per la provincia di Macerata avrebbe potuto avere pesanti ripercussioni: "La nostra provincia è terra di manifattura, e l’impatto di prezzi costantemente alti del gas e dell’elettricità sarebbe stato devastante – spiega Giordani –. Ora la situazione sta migliorando, grazie anche alla Regione e alla Provincia stessa. Ora è fondamentale che le imprese facciano il loro, creando lavoro e valore nel rispetto dell’ecosistema, e che non vengano soffocate da rigidità burocratiche". In questo scenario, ’Fare Ambiente’ vuole giocare la sua parte: "Molto presto incontrerò diversi stakeholders legati al mondo politico, produttivo, no profit e della rappresentanza d’impresa e sindacale nella provincia – afferma Giordani –. Vorrei innanzitutto iniziare dal Cosmari, per poi avviare un dialogo con tutte le altre realtà. Inoltre ho preso già contatti con la Provincia, con la quale molto presto terremo un incontro tematico". Infine, coinvolgere le realtà scolastiche: "È il momento di creare sinergie con le scuole, dove va insegnato che la tutela dell’ambiente è importantissima ma inutile senza crescita – precisa Giordani –. Alle giovanissime generazioni va insegnato, con calma e umiltà, che il primo passo verso il rispetto dell’ambiente è la responsabilità e l’azione individuale all’interno della propria comunità, e che l’unica via verso un mondo più pulito è l’avanzamento tecnologico. In secondo luogo – conclude – coinvolgere tutte le istituzioni, come ad esempio provincia, comuni, enti parco, comunità montane, università e altre realtà, in un costante dialogo all’insegna dell’ambiente e dello sviluppo, in tutte le loro sfaccettature, ed intavolare un dialogo costante con le associazioni di categoria e gli enti no profit".

Alessio Botticelli