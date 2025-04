Fare impresa in modo sostenibile: la lezione di Frolla

Fare impresa in maniera sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale creando effetti positivi sul territorio, sulle famiglie e sulla società è possibile. Un esempio arriva direttamente dalle Marche con l’esperienza di Frolla Microbiscottificio. La case history della realtà osimana, che produce biscotti in modo artigianale favorendo l’inserimento lavorativo di ragazzi e ragazze con disabilità, è stata al centro dell’incontro "L’impresa sociale come motore di cambiamento: il caso Frolla", organizzato nei giorni scorsi dal Dipartimento di Economia e Diritto dell’Ateneo maceratese in occasione della "Settimana dell’Inclusione" Unimc. Un appuntamento promosso nell’ambito del corso di "Impresa Sostenibile nella Green Economy" tenuto dalla prof Marta Giovannetti. In apertura i saluti del rettore John McCourt, che si è congratulato per l’iniziativae per le importanti attività che l’ente non profit svolge. Frolla, infatti, a giugno sarà alle Nazioni Unite come relatore per un evento dedicato al volontariato nell’anno internazionale delle cooperative. Jacopo Corona, fondatore di Frolla Microbiscottificio, ha spiegato come sono riusciti a creare, nel 2018, una cooperativa in grado di fare impresa in maniera sostenibile, un micromondo dove la diversità e l’inclusione si sono trasformate in opportunità per il territorio.