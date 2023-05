"Fare prevenzione è cruciale": l’input di Boeri al focus green

"Viviamo in un paese, l’Italia, strutturalmente fragile, a rischio idrogeologico e sismico elevato. Per questo è molto importante fare prevenzione". Così si è espresso l’architetto Stefano Boeri in un video messaggio inviato per il sesto focus di "Civitanova verso la Transizione Ecologica", organizzato dall’assessore Roberta Belletti insieme all’associazione Marche a Rifiuti Zero. L’appuntamento è stato aperto dal flash mob degli allievi della scuola di danza Zona 14 Spazio Hip Pop. "Ringrazio questi ragazzi – ha detto l’assessore Belletti che sta portando avanti questa campagna green –, più di 200, che mi hanno accompagnato in questo lungo viaggio e gli oltre 30 relatori tra docenti universitari, imprenditori e professionisti. Abbiamo parlato di mobilità e sviluppo sostenibile, di transizione energetica. Abbiamo ascoltato le storie di aziende che hanno abbracciato una filosofia sostenibile. Rappresenta un punto di partenza". A intervenire c’erano anche Ruben Baiocco dell’Istituto nazionale di urbanistica, Vittorio Lanciani presidente dell’Ordine degli architetti di Macerata, Alessandro Mecozzi dell’Ordine ingegneri di Macerata, Giovanna Nardini che si occupa della progettazione di edifici e Fabio Rossi, consigliere dell’Ordine geologi delle Marche.