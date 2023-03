"Fare un mercato unico nel centro storico"

di Asterio Tubaldi

Così proprio non va e anche il sindaco Antonio Bravi ammette che il mercato cittadino del sabato mattina vive una profonda crisi con sempre meno espositori, sparsi lungo il centro storico, e con la dislocazione fuori dalle mura delle bancarelle di frutta e verdura e dei prodotti alimentari. "La settimana scorsa – fa sapere il primo cittadino – conScorcelli (Mirco, vice sindaco e assessore al Commercio, ndr) e l’ufficio commercio ne abbiamo discusso e abbiamo dato mandato ai responsabili di verificare gli spazi che sono vuoti in maniera definitiva lungo le vie del centro cittadino, tradizionalmente utilizzate dagli ambulanti, in modo tale da vedere se c’è la possibilità di spostare anche il mercato alimentare in centro storico". Le bancarelle di frutta e verdure, pesce e generi alimentari vari, infatti, furono spostate nel piazzale adiacente a porta San Filippo e in via Cesare Battisti durante il lockdown dovuto al Covid "perché dovevamo evitare gli assembramenti – spiega ancora Bravi – e per questo avevamo dislocato gli ambulanti di generi alimentari fuori il centro storico. Ora, però, questa organizzazione non ha più senso e sarebbe molto più funzionale, per la fruibilità dell’intero mercato, che tutti gli ambulanti siano dislocati lungo le vie del centro storico", e cioè via Primo Luglio, Corso Persiani, piazza Giacomo Leopardi, via Cavour e piazzale Gigli. Lo spazio non manca perché mentre prima le bancarelle erano in numero sufficiente per coprire queste aree all’interno della cinta muraria, con il tempo molti ambulanti hanno preferito altre piazze lasciando libero il proprio spazio e spesso basta un po’ di pioggia o vento perché molti non si presentino all’appuntamento del sabato. Bravi non si nasconde che l’operazione di riorganizzazione del mercato non è cosa semplice perché di mezzo c’è anche la burocrazia: "Dal punto di vista operativo non è semplicissimo in quanto i posti vengono assegnati in base a una graduatoria e non è che possiamo spostare le bancarelle come ci pare, sarebbe impossibile. Quello che possiamo fare è verificare quanti effettivamente e definitivamente fra gli ambulanti hanno cessato di venire a Recanati. Quando si vede un posto vuoto spesso è perché quel sabato l’ambulante ha deciso di non venirei. Però il titolo per occupare quel posto lo mantiene in quanto il fatto di essere assenti per alcune settimane non comporta la perdita dell’autorizzazione. Solo quelli che rinunciano definitivamente al nostro mercato possono essere sostituiti e possiamo inserire magari quelli del mercato alimentare".