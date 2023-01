Farina di grillo, duello tra curiosi e puristi

Pierfrancesco

Giannangeli

Quando lo chef Anthony Bourdain girava in lungo e in largo il mondo con le sue "Cucine segrete" per gli spericolati curiosi di gastronomia era una festa perché su quelle tavole finiva di tutto. E quello che stuzzicava di più era l’ignoto, il piatto sconosciuto, quello fatto con l’impossibile, la creazione che aveva come base l’impensabile. Si materializzava l’animale che non ti aspetti, e spuntava da qualche pentola pure l’insetto, che proprio lui mica te lo vai a pensare. E se i curiosi godevano, i tradizionalisti invece facevano la faccia schifata ed era tutto un "ma guarda là, ma come si fa, io mai manco se costretto con la forza". Tra i curiosi e i puristi, auto investiti del ruolo di custodi delle tradizioni locali, le vestali della dispensa, c’era la terza via dei possibilisti, che se sulle cose ce li fai riflettere, qualche apertura all’ardito la lasciano pure, e se ancora non ce l’hanno, il coraggio se lo danno. Almeno per pensare che un giorno – magari, forse, hai visto mai, il domani non lo si può ipotecare – quella roba lì nel loro stomaco la faranno transitare. D’altra parte, il mondo cambia, perché non possono cambiare pure le abitudini e le convinzioni (alimentari)? Un tizio un giorno lo disse: solo i morti e gli stupidi non cambiano mai idea. In questo caso, le radici (culinarie) sono un conto, le aperture al futuro un altro. Ed ecco qua che, dopo anni di studio, sacrifici, tentativi e notti insonni – come raccontano i visionari titolari – a Montecassiano spunta la Nutrinsect, che dalla lunga ricerca scientifica e dalla relativa sperimentazione annuncia la nascita della produzione di farina di grillo. Affermano che si tratta di un alimento super proteico, naturale ed ecosostenibile. Assicurano pure che ci si può fare proprio di tutto: pasta, pizza e chi ha più fantasia ce la metta. Perché no?, pensa chi rifiuta il giudizio aprioristico. Dunque la polvere di grillo, l’avreste mai detto?