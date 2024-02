Farmaci distribuiti a chi è in difficoltà

E’ iniziata ieri e proseguirà fino a lunedì la 24ª raccolta di farmaci organizzata dalla Fondazione Banco Farmaceutico. Una iniziativa volta a sostenere le famiglie e le persone più povere per le quali è difficile, e spesso impossibile, acquistare i farmaci da banco di cui hanno bisogno. Servono, soprattutto, antinfluenzali e medicinali pediatrici, antifebbrili, analgesici, preparati per la tosse e per i disturbi gastrointestinali, farmaci per i dolori articolari e muscolari, antistaminici, disinfettanti, vitamine e sali minerali. Nel 2023, nella provincia di Macerata sono stati donati farmaci per un valore complessivo i 50mila euro, destinati, tramite 31 enti collegati alle 42 farmacie che hanno aderito alla campagna, a ben 5mila cittadini bisognosi. Da ieri e per una settimana, oltre ai farmacisti, sono mobilitati in provincia 150 volontari (nella foto la "squadra" alla farmacia Cairoli di Macerata).