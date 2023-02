Farmaci per le persone indigenti, la raccolta è un successo "Prodotti per quasi 50mila euro"

Sono 42 le farmacie che in provincia hanno aderito alla 23esima Giornata di raccolta del farmaco, promossa dal Banco Farmaceutico (quattro in più rispetto allo scorso anno). L’iniziativa si è svolta dal 7 al 13 febbraio, quando i cittadini sono stati invitati a recarsi in una delle farmacie aderenti e donare un farmaco, acquistabile senza obbligo di ricetta, che verrà poi consegnato ad enti assistenziali e strutture caritative. In provincia di Macerata, sono state raccolte 6.276 confezioni di farmaci (25% in più rispetto allo scorso anno), che aiuteranno le persone indigenti assistite da 32 enti assistenziali del territorio. Il valore dei farmaci raccolti nella provincia è pari a 49.136 euro (+25%). Nelle Marche, sono state raccolte 20.200 confezioni di farmaci (+39%) in 184 farmacie, che saranno consegnate a 93 enti presenti nella regione. Il Banco Farmaceutico interviene anche tra i terremotati di Rurchia e Siria grazie alle donazioni provenienti dalle aziende farmaceutiche.