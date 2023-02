Farmaci venduti senza l’ok Aifa: denunciato

di Giorgio Giannaccini

Auto non assicurate e dosi di droga sequestrate, ma anche un commerciante extracomunitario denunciato perché vendeva dei farmaci nel suo negozio, senza però averne alcun titolo. E’ il frutto dei controlli svolti venerdì dai carabinieri della Compagnia di Civitanova, insieme ai Nas di Ancona e all’unità cinofila di Pesaro, nel condominio Hotel House di Porto Recanati. Proprio i Nas, hanno passato al setaccio un minimarket che si trovava nel piazzale, gestito da un senegalese di cinquant’anni. In breve sono stati sequestrati farmaci e cosmetici esposti sugli scaffali, perché erano privi dell’autorizzazione apposita per l’immissione al commercio e non avevano nemmeno l’etichetta in lingua italiana. Perciò, il senegalese è stato denunciato per il reato di commercio di prodotti contenenti principi farmacologici attivi, privi di autorizzazione dell’Aifa. Non solo: è stato denunciato pure un 30enne iracheno, di professione pizzaiolo. Mentre era a bordo della sua Fiat Punto, aveva mostrato ai carabinieri un falso permesso di guida internazionale. Inoltre, si è beccato una multa per guida senza patente, per 5.100 euro. Non è andata troppo meglio a un italiano 21enne di Montegranaro, che è stato pizzicato con addosso due grammi e mezzo di hashish: è stato segnalato alla prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. Invece una piccola dose di cocaina, da 0,25 grammi, è stata ritrovata abbandonata nel vano della scala A. E ancora: nel piazzale dell’Hotel House sono state ritrovate cinque macchine che erano senza assicurazione e sono state elevate altrettante multe per 1.772,40 euro ciascuna. In più, altri due veicoli non erano stati sottoposti alla revisione tant’è che sono stati rimossi col carroattrezzi, sotto fermo amministrativo. A finire nei guai anche un motociclista civitanovese di cinquant’anni: il suo scooter non aveva l’assicurazione ed era già stato sequestrato in precedenza. Si è così visto rifilare un verbale da 2.850 euro, quanto al mezzo è stato confiscato. In tutto sono state identificate 113 persone, controllati 82 veicoli e cinque attività commerciali, ed elevate 17 contravvenzioni per violazione al codice della strada.