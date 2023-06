"Farmacia dei servizi, l’Apm aderisca"

"L’amministrazione comunale si impegni a dare indirizzi all’Apm affinché si attivi per aderire al progetto regionale denominato ‘La farmacia dei servizi’". A chiederlo, tramite una mozione, è Narciso Ricotta (nella foto), consigliere del Partito democratico. Di recente, la Regione ha dato vita all’iniziativa chiamata appunto ‘La farmacia dei servizi’, "che mira a mettere a disposizione dei cittadini i servizi sanitari di base direttamente nelle farmacie presenti sul territorio", recita il testo della mozione. Premesso che "a questa iniziativa hanno aderito circa 270 farmacie" e che "la Regione ha investito in questa iniziativa 1,4 milioni di euro", si sottolinea poi che le farmacie "offriranno la possibilità di fare esami come l’elettrocardiogramma, l’holter pressorio, l’esame della glicemia, l’aspirometria". Molti i servizi che si potranno trovare direttamente in farmacia: dal monitoraggio dell’aderenza alla terapia per il diabete e la broncopneumopatia cronica ostruttiva ai servizi di telemedicina, un supporto rafforzato agli screening per la prevenzione del tumore del colon retto e l’avvio del fascicolo sanitario elettronico. "Le tre farmacie comunali gestite da Apm – nota Ricotta – non risulta abbiano aderito a questa lodevole iniziativa", "l’attivazione di questi servizi nelle farmacie è ancora in fase sperimentale". "La sperimentazione interesserà circa 40mila utenti", ha sottolineato l’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini. "Siamo orgogliosi di essere la prima regione in Italia a effettuare questa sperimentazione – ha detto il presidente della Regione, Francesco Acquaroli –. Stiamo vivendo una fase di forte difficoltà per l’erogazione delle prestazioni e dei servizi sanitari. La rete delle farmacie è un patrimonio da potenziare". La mozione di Ricotta sarà discussa martedì in Consiglio.

c. g.