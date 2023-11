Farmacia dei servizi sempre più utile

Stimolare l’evoluzione del ruolo del farmacista verso nuove funzioni professionali ed assicurare una costante modernizzazione del servizio sanitario: in sintesi gli obiettivi del primo incontro promosso da Federfarma Marche con Assofarm per fare il punto sull’andamento della sperimentazione della “farmacia dei servizi” a 5 mesi dall’avvio nelle Marche, prima in Italia. L’appuntamento è a Porto S. Elpidio, nel polo culturale “Beniamino Gigli” per le ore 20.30 di oggi in una serata dedicata a “la farmacia dei servizi volano di sviluppo della sanità regionale”. Sono stati invitati oltre ai farmacisti delle province di Macerata e Fermo anche i sindaci ed i rappresentanti degli Ordini professionali della sanità. Sarà il presidente di Federfarma Marche, Marco Meconi, a focalizzare il ruolo delle farmacie al fianco del Servizio Sanitario Nazionale con la farmacia dei servizi che si sta dimostrando strumento integrativo nel quadro delle cure primarie e di sostegno alla deospedalizzazione della sanità.