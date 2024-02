Farmacia, è l’Ast che deve decidere

È l’Ast che deve valutare la collocazione della farmacia di Morrovalle, non l’Agenzia sanitaria regionale. Così ha risposto il dirigente Luigi Patregnani alla direzione dell’azienda maceratese, in merito alla questione della farmacia a Trodica. Dopo aver vinto il concorso per la nuova farmacia nella frazione, i titolari avevano individuato come sede i locali in via Alighieri. Il Comune però aveva programmato l’attività al confine con Montecosaro, così era nato un contenzioso in tribunale, vinto sempre dal Comune.

Nei mesi scorsi dunque i farmacisti hanno individuato una nuova collocazione in via Michelangelo. Con il parere positivo del Comune, hanno chiesto di potersi trasferire. Ma l’Ast ha messo in dubbio che la società avesse ancora diritto di aprire la farmacia e la procedura si è bloccata. A ottobre, la direzione dell’Ast ha chiesto un parere all’Asr. "La fase dell’espletamento del concorso di assegnazione della sede farmaceutica è legata alla successiva fase di assegnazione della sede o del trasferimento da un rapporto di consequenzialità: non ci potrebbe essere l’assegnazione senza la preliminare procedura concorsuale – ha risposto Ancona –. Ciononostante le fasi sono dotate di totale autonomia giuridica, sono slegate in ordine alle relative vicende giuridiche, che infatti reclamano l’attivazione di competenze differenti facenti capo alla Regione per quanto riguarda il concorso, e all’ Ast per l’assegnazione e il trasferimento della sede". L’Asr dunque ha ritenuto illegittimo pronunciarsi su un aspetto che non è di sua competenza: qui non si parla del concorso, ma solo delle sede, e questo è campo dell’Ast. Intanto, finora la farmacia Trodica aveva sempre svolto i turni con le altre. Ma da inizio febbraio, con una telefonata di una collega, è emerso che era stata tolta dalla rotazione, senza alcuna comunicazione ufficiale dall’Ast. I farmacisti di Trodica sono sempre più esasperati dalle difficoltà per lo spostamento di una attività che esiste da anni, in virtù di un bando nazionale.