Farmacia territoriale,. Margherita Lalli è la nuova direttrice

Margherita Lalli, vincitrice della selezione per un incarico quinquennale, è la nuova direttrice dell’Unità operativa complessa della Farmacia Territoriale dell’Ast di Macerata. Urbinate di origini, ma residente a Civitanova, Lalli si è laureata in Farmacia nel 2001 a Urbino, specializzandosi poi in Farmacia ospedaliera a Camerino. Assunta nel 2009 nell’ex Area Vasta 3, Lalli ha iniziato la carriera nella farmacia ospedaliera, per poi indirizzare la sua crescita professionale nell’area della farmaceutica territoriale, fino ad assumere nel 2021 l’incarico di direttrice della unità operativa semplice "Controllo e monitoraggio spese farmaceutiche". Da anni riveste il ruolo di coordinatrice degli appalti pubblici regionali per la fornitura dei vaccini, ed è componente del Centro regionale di farmacovigilanza.