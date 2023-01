Farmacie ancora senza bombole d’ossigeno a Macerata

Macerata, 9 gennaio 2023 – “La situazione, purtroppo, è la stessa dei giorni scorsi. L’ossigeno non c’è. Continuiamo a ordinarlo, ma non ci viene fornito. Insieme alla Regione stiamo cercando di risolvere la situazione". Ida Kaczmarek, presidente di Federfarma Macerata, conferma la carenza che va avanti ormai da diversi giorni alla quale non si è riusciti a porre rimedio.

"Una difficoltà per quanto se sappiamo – prosegue – che riguarda in particolare la provincia di Macerata e la provincia di Fermo, mentre le altre province marchigiane sono messe meglio, nel senso che non lamentano questa mancanza. Ovviamente ci rivolgiamo alla ditta che ha vinto la gara d’appalto per la fornitura, non possiamo fare diversamente. Le bombole di ossigeno, però, non arrivano. Quello che più dispiace è che a pagare le conseguenze di questa situazione è l’utente finale, cioè il cittadino".

Discorso analogo, ma per motivi diversi e con effetti diversi, per la carenza dei farmaci. "Questo, però, è un problema di carattere nazionale, e riguarda in particolare i cosiddetti Fans e gli antibiotici.

Quanto ai primi, il Brufen è introvabile. I motivi? Sono diversi, ma quel che resta è che si registra una significativa carenza". In questo caso, però, secondo la presidente di Federfarma Macerata, le cose vanno diversamente rispetto alla mancanza di ossigeno. "Un farmaco piuttosto che un altro, infatti, può essere sostituito dal generico, oppure ci si può rivolgere al proprio medico per valutare la possibilità di una prescrizione diversa e via dicendo. Con le bombole di ossigeno non ci sono alternative: mancano e basta".

L’auspicio è che nei prossimi giorni si riesca a porre fine ad una situazione che sta andando avanti da troppo tempo e sta provocando non pochi disagi a persone già di per sé in condizioni difficili e di fragilità.