"Farmacie, ossigeno in consegna"

"La Vitalaire sta provvedendo a consegnare almeno quattro bombole per ciascuna farmacia richiedente, in modo da consentire a tutte di disporre di un quantitativo sufficiente a garantire la continuità assistenziale dei pazienti. Garantisce, inoltre, di aver potenziato il numero minimo di contenitori di ossigeno gassoso presenti nel deposito dedicato all’appalto". Lo afferma l’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini, evidenziando che, dopo la comunicazione con la quale Federfarma ha comunicato la carenza di bombole di ossigeno nelle farmacie delle province di Macerata e Fermo, la Regione si è subito attivata per risolvere il problema. Alla data del 4 gennaio, i disservizi segnalati erano quattro nel Fermano e otto nel Maceratese. "L’azienda, dopo numerosi solleciti e una diffida – spiega l’assessore – ha assicurato che intraprenderà una serie di azioni, sperando che siano risolutive. A pagare le conseguenze, però, non possono essere i cittadini".