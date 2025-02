Farmacisti italiani. Diomedi confermato nel comitato centrale

"Un incarico importante che dà lustro a tutta la regione, ma anche una responsabilità, prendere decisioni per tutta la categoria, che ha 105mila iscritti". Luciano Diomedi (nella foto) è stato confermato nel comitato centrale della Federazione ordini dei farmacisti italiani per il prossimo quadriennio. La proclamazione è avvenuta al termine delle elezioni nazionali. Diomedi è all’interno del comitato centrale dal 2017 oltre che presidente per la provincia di Macerata dal 2008. "Un ringraziamento a tutti i colleghi - ha commentato -, che hanno dimostrato apprezzamento e affetto nei miei confronti. Grazie in particolare al presidente Andrea Mandelli, al comitato esecutivo con l’ex senatore Luigi D’Ambrosio Lettieri, con il dottor Maurizio Pace e Mario Giaccone, che hanno voluto che continuassi questo percorso. Abbiamo un lavoro iniziato dal presidente Mandelli con la farmacia dei servizi che dovrà essere completato con tutti i tasselli del puzzle, in ambito regionale, grazie anche alla sinergia con il presidente di Federfarma Marco Meconi, siamo una delle prime regioni per quanto riguarda le vaccinazioni in farmacia. Alla stagione del vaccino antinfluenzale, anticovid e quello dell’herpes zoster si sta aggiungendo proprio ora quello dello Pneumococco e del Papilloma Virus".