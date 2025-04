Fascicolo per omicidio colposo. Indagati i due soci di Bistosini, scatta il sequestro dei macchinari

La procura di Macerata ha aperto un fascicolo sull’incidente sul lavoro in cui lunedì ha perso la vita il 64enne Nazareno Bistosini, padre di quattro figli. I suoi due soci, il fratello Giancarlo Bistosini (che era stato il primo a soccorrerlo) e Simone Cerquetti, sono indagati quindi, da prassi, per omicidio colposo. Dolore su dolore. Nazareno lunedì, intorno alle 18, nell’azienda di cui era socio, la Central Gru di Petriolo, è morto per le conseguenze dello scoppio di un compressore mentre procedeva alla sabbiatura di alcuni elementi metallici.

Indossava i dispositivi di protezione prescritti, ma il compressore esploso avrebbe liberato una gran quantità di anidride carbonica. Un tragico incidente su cui continuano le indagini, anche per capire se si è trattato di un malfunzionamento del compressore e come sia potuto accadere. Ieri l’autopsia, svolta dal medico legale Roberto Scendoni, è durata circa tre ore. Oltre all’avvocato Pietro Antonio Siciliano, che assiste i due soci Bistosini e Cerquetti, era presente anche l’assistente di parte. Non sono emersi elementi particolari durante l’esame: dovranno essere effettuati ulteriori accertamenti di natura tossicologica per chiarire le cause del decesso e per verificare quali gas e fumi possa aver respirato il 64enne. Intanto sono stati sequestrati i macchinari del locale sabbiatura. La dinamica è ancora da chiarire. Alla Central Gru l’altra sera sono intervenuti i carabinieri della stazione di Mogliano e i vigili del fuoco, oltre al personale del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Ast di Macerata. Nazareno, che viveva con la sua famiglia a Colbuccaro di Corridonia, lascia la moglie Mariella (originaria di Petriolo), l’amore della sua vita, e i figli Simone, Massimo, Alessia e Lorenzo. Oggi si potrà fare visita alla camera ardente, alla casa funeraria Croce Verde Servizi di Sforzacosta. Considerando che l’autopsia è finita ieri sera tardi, non è stata fissata ancora la data del funerale, che sarà celebrato nella chiesa parrocchiale di Colbuccaro molto probabilmente domani. Il 64enne faceva parte del comitato festeggiamenti della frazione e tutti lo ricordano con immenso affetto. La disgrazia ha colpito due comunità, Corridonia e Petriolo, che si stringono alla famiglia. I compaesani e i colleghi lo descrivono come un uomo dedito al lavoro e alla famiglia, mite, sempre pronto a rimboccarsi le maniche. Le due amministrazioni comunali si sono aggiunte ai messaggi di affetto per il 64enne.