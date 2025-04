"Fase cruciale per fare il salto"

Il fatto disturbante e preoccupante sulla partita di oggi è che non ci siano biglietti per tutti i nostri tifosi. Non sappiamo se riusciremo ad entrare allo stadio. È un problema che si è presentato anche in altre occasioni, sui campi piccoli, ad esempio a Chiesanuova. È il segnale che bisogna fare il salto di categoria. La squadra è in forma, il momento è cruciale, bisogna essere forti. Purtroppo abbiamo fuori il nostro portiere, Federico Gagliardini, per un mese – racconta Ezio Taccari –, il nostro uomo partita penso possa essere il nostro centravanti, Luca Cognigni, ma fare un pronostico sulla partita è impossibile.