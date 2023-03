Fase territoriale di atletica dominata dagli studenti dell’Ite ’Gentili’

La classe 3L dell’Ite ’Gentili’ si è aggiudicata la vittoria della fase territoriale di atletica del campionato per classi "Tutti in campo" nella categoria "Triennio", disputata a Civitanova. L’appuntamento è patrocinato dall’Ufficio scolastico provinciale e vede la partecipazione di scuole da tutta la provincia. Ad accompagnare i giovani studenti dell’Ite è stata la prof.ssa Paola Galli, referente del Progetto sport che ha potuto anche contare sulla collaborazione degli studenti della 4B dello stesso progetto come giudici di gara. In un contesto gioioso, collaborativo e altamente formativo i ragazzi si sono confrontati nelle varie specialità di corsa, lancio e salto. La Galli sottolinea l’importanza per i ragazzi di questo tipo di manifestazioni.