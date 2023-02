Fashion Valley: è il momento del rilancio

[Segue dalla Prima]

L’export del settore calzaturiero è cresciuto del 23%, il fatturato del 14%, e anche pelletteria e accessoristica sono in ripresa. Inoltre, stanno arrivando le migliori griffe di lusso, i nostri grandi marchi locali vivono la piena consacrazione, mentre sempre più piccole imprese riescono a sopravvivere diventando licenziatarie di brand affermati. In più la vicinanza della Regione è finalmente reale con il rilancio dell’aeroporto, i corsi per istruire le figure che iniziano a mancare, i fondi per la formazione direttamente in azienda e la costituzione dell’Atim (Agenzia turismo e internazionalizzazione). E la superstrada Civitanova-Foligno dà i suoi frutti in termini di mobilità orizzontale. Il settore calzaturiero, quindi, può tornare ad essere il perno di quel brand unico Marche per valorizzare anche l’enogastronomia, il turismo e la cultura della nostra regione. E la Fashion Valley Maceratese può finalmente diventare il cuore delle Marche.

Stefano Cesetti