Fassari e i sapori di Calalapasta

Un piccolo, ma significativo frammento di Antonello Fassari, attore, regista e sceneggiatore romano morto a Roma all’età di 72 anni è rimasto impresso anche a Recanati dove due anni fa, durante un passaggio nelle Marche, l’attore fece una sosta tanto improvvisata quanto memorabile.

A conquistarlo, in quell’occasione, furono i sapori autentici del ristorante Calalapasta, gestito con passione dalle sorelle D’Andrea. Lì, tra un piatto fumante e l’atmosfera familiare del locale, Fassari gustò i celebri paccheri alla carbonara lasciandosi andare a un commento che suonava come una dichiarazione d’amore in piena regola: "I più boooni de tutti", scrisse con la sua inconfondibile romanità su un tovagliolo, che oggi le titolari conservano come una reliquia.

Il ricordo più bello, forse, resta quella foto di gruppo scattata prima della sua partenza: lui al centro, sorridente, circondato da cuochi, cameriere e dalle sorelle D’Andrea. Uno scatto semplice, eppure potente, che oggi diventa un piccolo tributo a un artista capace di lasciare un segno anche nei gesti più spontanei.