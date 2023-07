"Fatevi portavoce di istanze per un decreto Ricostruzione più efficace"

"Vincere le sfide di un patrimonio in transizione" è il tema della tre giorni, da giovedì a oggi, di studi e approfondimenti organizzata da Unicam in collaborazione con il Codau-Convegno dei direttori generali delle amministrazioni universitarie, rivolta in particolar modo ai tecnici e agli operatori che, negli atenei, lavorano negli ambiti dell’edilizia e della sostenibilità, giunti a Camerino in rappresentanza di un ampio numero di università, così come ai liberi professionisti quali architetti e ingegneri. I lavori ieri sono stati aperti dai saluti del prorettore vicario (nonché rettore eletto) Graziano Leoni, del direttore generale Andrea Braschi e del presidente Cus Camerino Stefano Belardinelli. Presente anche il commissario Guido Castelli, che ha lanciato un appello: "Ho invitato la platea, attenta e qualificata, composta da tecnici provenienti dagli atenei di tutta Italia, a farsi portavoce delle istanze utili per rendere ancora più efficace il nuovo decreto Ricostruzione, che sarà discusso nelle prossime settimane in parlamento".

Nella foto, Castelli e Leoni