"Fatte altre quattro assunzioni in Comune"

di Giorgio Giannaccini

Dopo l’improvviso avvicendamento che c’è stato a capo del quinto settore comunale (Lavori pubblici, Ambiente e Patrimonio), dove l’ingegnere Roberto Defelici ha preso il posto dello storico dirigente, il geometra Daniele Re, ora la parola passa al sindaco Andrea Michelini. Il primo cittadino portorecanatese motiva la scelta intrapresa, e dice che oltre a Defelici sono state fatte altre quattro assunzioni "per implementare il piano organico del personale, ridotto a causa di pensionamenti e trasferimenti che non consentivano una piena funzionalità dell’organizzazione dell’ente". Sempre il sindaco Michelini, aggiunge che queste figure professionali sono "già operative da alcuni giorni" in Comune, visto che "i primi quindici mesi del nostro mandato hanno dato modo di constatare le criticità di ogni settore". Tuttavia, Michelini ci tiene poi a precisare un altro aspetto: "Tali assunzioni, che solo per una parte coprono posti vacanti, costituiscono una prima fase di riorganizzazione delle risorse umane impiegate nei vari settori del nostro Comune e consentiranno un impiego più razionale delle predette risorse. Questo – assicura lui –, con l’obiettivo di apportare le maggiori competenze possibili nei vari ambiti e con la auspicata finalità di elevare al massimo il livello di efficienza e il grado di organizzazione degli uffici". Andando nello specifico, il primo cittadino fa sapere che i nuovi dipendenti del Comune sono: "Un istruttore direttivo tecnico al quinto settore (Defelici, ndr), un istruttore tecnico amministrativo al quinto settore, un istruttore direttivo amministrativo al secondo settore (Turismo e Servizi Sociali), un istruttore direttivo contabile al terzo settore (Ufficio Ragioneria) e un istruttore vigilanza al Comando dei vigili urbani".

Ma intanto c’è chi storce il naso sui social, seppur velatamente, per il fatto che Daniele Re sia stato revocato da responsabile del quinto settore. E’ il caso di Rosalba Ubaldi che, prima da sindaco e poi da vicesindaco, aveva avuto proprio il geometra Re come dirigente dell’ufficio tecnico. "Colpirne uno per educarne cento: è una frase terribile attribuita o meglio detta da Mao Tse-Tung – ha scritto la Ubaldi in un post Facebook, alquanto sibillino –. I nostri compagnucci non potevano lasciarsela sfuggire e metterla in pratica! Chi se ne vergognerebbe avrebbe un cuore. Ma se il cuore non ce l’hai, non te ne vergogni nemmeno".