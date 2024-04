Fatte brillare tre scatole sospette trovate vicino a un traliccio

Tre pacchi trovati sopra a un cavalcavia sono stati fatti esplodere dagli artificieri. È successo mercoledì. A dare l’allarme, intorno alle 10, era stata una pattuglia dei carabinieri forestali, che a Svolte di Fiungo, nel territorio di Camerino, hanno notato tre scatole di cartone sopra a un cavalcavia, vicino a un traliccio e poco distanti dalla strada statale 77. Nelle scatole si vedevano delle batterie protette dalla pellicola di alluminio, tenute insieme dal nastro adesivo rosso, con i fili elettrici di collegamento. Un contenuto sospetto, del tutto fuori posto lì sul ciglio della strada. Per questo è stata chiamata la Compagnia di Camerino, che ha segnalato il fatto e chiesto l’intervento degli artificieri da Ancona. Le operazioni sono state svolte dopo aver informato la prefettura e la procura, e sono state coordinate dal comandante provinciale dell’Arma, il colonnello Nicola Candido, intervenuto di persona a Fiungo. Negli anni Settanta, proprio a Svolte di Fiungo fu trovato un altro arsenale, tassello – come ricostruito in seguito – della strategia della tensione che segnò quegli anni, ideata per bloccare la possibile avanzata della sinistra al governo e contrassegnata da attentati, depistaggi e manovre oscure.