Fatturato boom, Guzzini tra i soci

L’azienda Nutrinsect di Montecassiano ha chiuso il 2021 con più 360 per cento di fatturato, spiega l’ad José Cianni. La ditta ha registrato di recente un nuovo aumento di capitale con gli investimenti dei Guzzini e della Fondazione Marche (che raggruppa diversi grandi imprenditori della regione), quest’ultima presente già in fase di avvio del progetto. Di recente, sottolinea Cianni, è stata definita anche la collaborazione con la Politecnica delle Marche, con ragazzi disponibili per un progetto di ricerca, mentre a breve sarà messo a punto l’accordo con l’Università di Camerino. "Siamo molto felici del loro sostegno", tiene a dire Cianni. Tra i tanti partner, tra cui aziende di ingegneria, robotica e movimentazione industriale, figura anche l’Istao: "Abbiamo avuto in azienda due ragazzi – sottolinea Cianni –, formati su competenze commerciali e collaborazione aziendale, speriamo di poter continuare con Istao anche il prossimo anno".