Fatture false per 6,5 milioni, denunciato

Fatture false per oltre 6,5 milioni di euro, denunciato un imprenditore che vive e lavora nell’entroterra maceratese e che opera nel settore calzaturiero.

I finanzieri della Compagnia di Civitanova hanno individuato una società che opera nell’ambito del distretto industriale calzaturiero maceratese. Da qui è partita una attività di intelligence. Nei confronti dell’impresa finita nel mirino delle fiamme gialle è stata eseguita una verifica fiscale. I finanzieri hanno esaminato una cospicua documentazione cartacea e telematica, arrivando in questo modo a ricostruire i rapporti commerciali che l’impresa aveva intrattenuto con clienti e fornitori, anche grazie alla collaborazione dei vari reparti della Guardia di finanza dislocati in tutta Italia. Le indagini hanno permesso di accertare che la società rivestiva il ruolo di filtro all’interno di un più articolato meccanismo criminoso, concepito con il solo scopo di far conseguire indebitamente crediti di imposta sul valore aggiunto a favore di società beneficiarie finali.

Dagli approfondimenti infatti è emerso che l’impresa aveva utilizzato e annotato in contabilità fatture per operazioni inesistenti per oltre 6,5 milioni di euro, constatando un’Iva dovuta per oltre 1,4 milioni di euro, e allo stesso tempo aveva emesso fatture per operazioni inesistenti pari a circa 6,5 milioni di euro oltre ad Iva indebitamente maturata per oltre 870mila euro. Gli accertamenti hanno portato alla denuncia alla procura del legale rappresentante della società, un italiano residente nel Maceratese, per i reati tributari di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Le indagini proseguono.

Chiara Marinelli