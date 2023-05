Favole che danno forza all’inclusione Premiate quattro scuole maceratesi

Entusiasmo e solidarietà martedì scorso al teatro Italia, dove è andata in scena la conclusione del progetto "C’era una foglia", a cui hanno preso parte numerose scuole elementari della regione. Organizzato dall’associazione SpazioAmbiente, prevedeva che i giovanissimi scrivessero, per questa 18ª edizione del concorso, un racconto a tema inclusione. I ricavi del libro che raccoglie gli elaborati, curato dal gruppo Eli e la casa di produzione Rainbow, saranno interamente destinati alle attività di Anffas, che da più di 50 anni si occupa di inclusione sul territorio. La premiazione di martedì mattina è stata anche occasione, per le molte classi provenienti da fuori provincia, di visitare il museo della Carrozza e Palazzo Buonaccorsi, in città. "Questa premiazione sarà solo l’inizio di un percorso che vedrà la vendita e la promozione del libro il cui ricavato complessivo sarà devoluto ad Anffas Macerata per i suoi progetti di volontariato – ha detto Robertino Perfetti di SpazioAmbiente -. "C’era una Foglia - Una fiaba dedicata all’inclusione" è un progetto da cui noi adulti possiamo prendere spunto sul come fare solidarietà e i partner coinvolti possono testimoniarlo. La prossima edizione sarà dedicata alla scarpa per coinvolgere i bambini e le bambine sul tema della sostenibilità". I vincitori del concorso sono stati: la IVB Bezzi di Tolentino, la IIIB Fratelli Cervi di Macerata, la V della San Claudio di Corridonia e le IV e V della Bischi di Borgo Pace, la VB Molini di Tenna di Fermo, la IVA e la VA Ponte Ete di Fermo, la IV Monaldi di Fermo, la IIIA Cavour di Fermo. I premi sono stati offerti dalla Rainbow, da PuliEcol Recuperi di San Severino Marche, dal Gruppo ELI, dalla Clementoni, dalla Da.Mi. di Fermo e da Cronache Maceratesi junior. A partire dal 2002, il progetto ha coinvolto ben 250 istituti marchigiani, 730 classi primarie, circa 13.000 alunne e alunni, contando 800 lavori nati dalla fantasia dei bambini e delle bambine. Scrittrici e scrittori in erba sono stati premiati da tutti i rappresentanti di istituzioni e realtà che hanno collaborato all’iniziativa.

Lorenzo Fava