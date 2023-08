"FdI a Recanati sulla ZTL: "Che confusione, sarebbe da fare solo alla sera"".

Il gruppo di Fratelli d’Italia, che si candida a governare la città alle elezioni amministrative del prossimo anno, ha già una proposta da attuare subito per la ztl del centro storico, finita da qualche settimana al centro delle polemiche dopo alcune scelte discutibili dell’amministrazione. "La soluzione ideale sarebbe una chiusura del centro storico solo la sera, a uffici pubblici chiusi, per non minare i servizi al cittadino, nei giorni feriali e tutto il giorno in quelli festivi, senza tante distinzioni di orario che generano solo confusione e, peraltro, impediscono ad alcune categorie di lavorare". Naturalmente Fratelli d’Italia Recanati boccia la gestione della ztl in questa estate 2023 della giunta del sindaco Antonio Bravi, considerata confusionaria e "sinceramente incredibile, fatta con questi intramezzi di 2-3 ore nel pomeriggio, la sera a volte fino alle 2, a volte tutto il giorno". Il partito della Meloni inoltre critica, senza mezzi termini, l’arretramento del varco in via Primo luglio, poi il primo cambio dei cartelli nel varco di Porta Nuova, che riportavano orari sbagliati, e adesso la sostituzione di un cartello errato (dove non c’era il sabato) con un cartello anch’esso sbagliato (riportante il primo settembre come inizio della ztl).

"Insomma, un vero e proprio disastro comunicativo, con cartelli presi e buttati e una confusione che regna, evidentemente, anche all’interno della giunta Bravi. Noi crediamo che questa ztl a pezzi e bocconi rappresenti una dimostrazione di un’amministrazione pavida: se si crede nella pedonalizzazione del centro storico, si deve avere il coraggio di fare una scelta chiara e non equivocabile".

Antonio Tubaldi