Fdi al vetriolo:: "Ricci mente, i soldi ci sono"

Sciapichetti prova a intestarsi il merito della Zes, ma è bene ricordare che i danni che hanno portato le Marche in questa condizione li hanno creati proprio loro. Parole di fuoco quelle del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia (in foto il capogruppo Pierfrancesco Castiglioni) in merito alle polemiche di queste ore sulla Zona economica speciale.

"Nel 2018 – prosegue Fdi – le Marche diventano regione in transizione: un segnale grave, che certifica il fallimento delle politiche portate avanti da chi ha governato prima. La crisi non è piovuta dal cielo: è il frutto di anni di scelte sbagliate. Poi è arrivata la pandemia. Chi oggi guida la Regione e il Paese ha dovuto gestire l’emergenza sanitaria, economica e sociale. Nonostante tutto, Francesco Acquaroli ha avviato un percorso serio di rilancio. Oggi, grazie al governo Meloni, questo percorso si rafforza con un risultato storico: le Marche entrano nella Zona Economica Speciale. Un’opportunità concreta – incentivi fiscali alle imprese, semplificazione burocratica, più lavoro soprattutto per i giovani, attrazione di investimenti nazionali e internazionali, rilancio di settori chiave quali manifattura, agroalimentare, turismo, innovazione.

La Zes premia il buon lavoro fatto finora da Acquaroli e offre nuove possibilità di sviluppo a imprese e territori. Ma la sinistra cosa fa? Attacca. Invece di essere contenti per una misura che aiuta le Marche, la sinistra preferisce attaccare. Matteo Ricci, in particolare, mistifica la realtà, dicendo che ’per la Zes non ci sono soldi’. È falso: le risorse ci sono. Dire il contrario significa mentire ai cittadini e ostacolare lo sviluppo. Mentre il centrodestra lavora per costruire, la sinistra continua a distruggere anche la speranza"