Fdi: "Alberi abbattuti e cantieri aperti, quanta incuria"

"Chi amministra sembra si sia scordato della nostra vocazione turistica. Il rispetto del verde è passato in cavalleria, facendo tagliare alberi sani piantati 50 anni fa, colpevoli di fare troppa ombra con la chioma rigogliosa. Invece di optare per un cambio dei pali della luce, tagliare è stato più semplice". Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia, guidato da Giuseppe Alpini (foto), si esprime sui lavori di restyling del parco Europa e non risparmia frecciatine alla giunta di Porto Recanati. "In campagna elettorale, il sindaco Andrea Michelini prometteva una città pronta ad accogliere i turisti entro Pasqua – afferma Fratelli d’Italia –. Parlare di programmazione e sistemazione del paese, soprattutto in vista della stagione estiva, aveva acceso aspettative. Ma oggi, a qualche settimana dall’arrivo dei primi flussi turistici la realtà racconta una storia diversa. Cantieri avviati alla metà di marzo, come indicato nel cartello sulla recinzione del parco Europa". Ed qui che si concentrano le perplessità di Fdi: "Il temine dei lavori previsto nella delibera è 20 settimane, in sostanza la fine è per agosto – riprende l’opposizione –. Ma a oggi il parco è in abbandono con recinzioni abbassate dove chiunque può entrare e fare un bel pic-nic, infatti il 25 Aprile e il Primo maggio sotto gli occhi di tutti l’area era gremita di persone. La giunta ha fatto abbattere tutto ciò che veniva denominato albero in viale dei Pini, senza rimpiazzare il verde. L’amministrazione finora ha dimostrato tutto il contrario di ciò che ha professato. È incapace nel mantenere le promesse, deludendo anche i suoi più infervorati sostenitori. Lui e la sua amministrazione stanno dimostrando superficialità e poco rispetto del cittadino".