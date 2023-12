FdI chiude i congressi: "Un successo"

"Ringrazio veramente di cuore i due presidenti uscenti per l’impegno e la dedizione riservati al partito nel tempo in cui lo hanno diretto e auguro un buon lavoro ai cinque nuovi coordinatori provinciali. Colgo l’occasione per rinnovare l’invito ad Atreju, la festa nazionale di Fratelli d’Italia, che si terrà a Roma da giovedì a domenica". Così la senatrice Elena Leonardi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Marche, commenta l’esito dei congressi provinciali che si sono svolti in tutte le Marche nelle scorse settimane per il rinnovo dei vertici di partito. "Un grande successo per il partito", ha commentato la parlamentare. A Macerata, Fermo e Ascoli sono stati confermati i presidenti uscenti, rispettivamente Massimo Belvederesi, Andrea Balestrieri e Andrea Assenti. Passaggi di testimone, invece, ad Ancona e Pesaro: Carlo Ciccioli è succeduto a Stefano Benvenuti Gostoli, mentre a Pesaro il commissario Giorgio Mochi ha lasciato spazio a Nicola Baiocchi.