Fdi e il mercato di Ferragosto a Recanati: "La giunta non sa comunicare" Fratelli d'Italia accusa l'amministrazione comunale di Recanati di non essere stata in grado di comunicare con i commercianti, portando al flop del mercato rionale di Ferragosto. La giunta di Antonio Bravi non ha voluto adottare una delibera per annullare il mercato, nonostante fosse facilmente intuibile che non ci sarebbe stato un afflusso di gente.