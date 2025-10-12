FdI, Leonardi traccia la rotta: "Aspettiamo le scelte di Parcaroli. Pronti a sostenerlo come nel 2020"

"Il valore aggiunto è dato dall’unione del centrodestra e vogliamo proseguire su questa direzione". Elena Leonardi, coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia, fa il punto della situazione in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, su tutti le comunali a Macerata.

Leonardi, dopo la conferma di Acquaroli i partiti adesso pensano alle comunali?

"È una fase in cui i partiti sono concentrati a chiudere il tema della giunta regionale e rendere così operativa la nuova amministrazione".

Poi si parlerà delle elezioni primaverili a Macerata.

"Ci confronteremo con Sandro Parcaroli, se vorrà ricandidarsi avrà il nostro appoggio così come cinque anni fa".

Cinque anni fa Parcaroli è stato eletto con oltre il 52% di preferenze, mentre adesso Acquaroli a Macerata ha preso poco più del 50%.

"Ogni tornata elettorale è a sé, ricordo anche che cinque anni fa ci sono state le elezioni regionali e comunali, quelle amministrative hanno fatto da traino. Quando c’è questa concomitanza c’è solitamente qualcosa più del solito determinato dall’elevato numero di candidato. Vediamo anche che c’è un progressivo allontanamento del cittadino dall’esercizio del voto".

Il centrosinistra sottolinea il fatto che si è assottigliato lo svantaggio rispetto a cinque anni fa.

"Ognuno legge i dati come reputa, a volte anche quello più eclatante si cerca di portarlo politicamente a proprio vantaggio. Ritengo che le elezioni non siano mai sovrapponibili. Ho visto un calo di affluenza per la mancata coincidenza con le amministrative, ritengo anche che il centrodestra unito sia un valore aggiunto e c’è da continuare quel percorso avviato cinque anni fa, perché in questo lasso di tempo a Macerata sono stati avviati tanti lavori mai visti in precedenza".

Nel capoluogo si sta lavorando per un centrosinistra unito, questo mette timore?

"C’è da vedere: di recente abbiamo visto come sia andata a finire quando un’unione è fatta contro l’altra, cioè se è vista come una volontà di unire anime diverse, e a volte anche conflittuali, per andare contro l’attuale maggioranza".

Ma Parcaroli si ricandida?

"C’è da chiederlo a lui".

Fratelli d’Italia è il primo partito: avanzerete richieste particolari?

"Nessuna richiesta particolare, ritengo che il valore aggiunto sia la coalizione che ha dato i migliori riscontri. Non è che vogliamo far valere certi risultati, se Parcaroli vorrà ricandidarsi noi saremo al suo fianco".