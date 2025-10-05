FdI presenta il conto: "Assessorato a Borroni"

Il direttivo di Fratelli d’Italia di Civitanova chiede per Pierpaolo Borroni l’assessorato regionale: "Per lui si impone un riconoscimento adeguato". È il verdetto emesso dal summit di giovedì sera. "Decenni di militanza e presenza capillare sia su Civitanova che sull’intero territorio della provincia di Macerata, uniti a una esperienza politica dalla prima ora difficilmente eguagliabile e accompagnata da una coerente militanza quando la destra era minoritaria ed emarginata, ci portano a chiedere per Pierpaolo Borroni un assessorato in Regione, consapevoli del fatto che il risultato elettorale conseguito dal consigliere regionale uscente meriti di essere premiato". Con questa nota e mentre ad Ancona il presidente Francesco Acquaroli si sta arrovellando sulla giunta bis, da Civitanova Fratelli d’Italia chiede per il proprio territorio che venga riconosciuto l’exploit di Borroni, che in città ha raccolto 1.221 preferenze ma in tutta la provincia 3.834, secondo per una manciata di voti a Silvia Luconi (3.953) e risultando quindi eletto, nel suo caso riconfermato nel consiglio regionale dove era entrato nel 2020.

Una affermazione agguantata anche contro corrente, perché non tutta Fratelli d’Italia a Civitanova ha remato a suo favore, facendo invece campagna elettorale per Mirco Braconi di Potenza Picena, gradito anche al governatore ma arrivato terzo e rimasto fuori dai giochi. Quindi la promozione di Borroni ad assessore libererebbe una casella nel consiglio regionale offrendo la possibilità di ripescare Braconi come primo dei non eletti in provincia di Macerata. Quanto alla leader di preferenze, la Luconi, che magari potrebbe aspettarsi una chiamata, il direttivo civitanovese chiede che Acquaroli trovi il modo di premiare la sua performance, ma valuti a favore di Borroni la militanza e i risultati.

"Mentre per Silvia Luconi - specifica la nota – giovane per età anagrafica e freschissima di ingresso in Fratelli d’Italia, avvenuto nel 2023, si avrà il giusto e doveroso riconoscimento nella collocazione che il governatore saprà e vorrà assegnargli, per Pierpaolo Borroni si impone un riconoscimento adeguato dopo decenni di militanza e presenza tra i banchi del consiglio comunale di Civitanova, come assessore stimato e rispettato in città e infine con l’ingresso in consiglio regionale, dove si è distinto per promuovere istanze del territorio garantendo i diritti di ogni comunità tanto da garantirsi la rielezione con un esponenziale aumento dei consensi".