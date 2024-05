Fd’I presenta lista e programma, il sogno è accogliere l’Università

Un gruppo giovane quello di Fratelli d’Italia di Recanati, che sabato ha presentato la lista dei candidati a sostegno di Emanuele Pepa. Con loro e il candidato sindaco sabato in piazza c’erano anche la senatrice Elena Leonardi, l’onorevole Lucia Albano, sottosegretaria al MeF, il candidato alle Europee Carlo Ciccioli, il coordinatore provinciale Massimo Belvederesi e il segretario locale Ettore Pelati. Obiettivo prioritario è "ridare alla città un ruolo fondamentale per le nuove generazioni, ricostruire l’appartenenza dei recanatesi alla città e l’orgoglio per le sue eccellenze. Per raggiungere questo obiettivo – ha sottolineato Pelati – dovremo impostare un nuovo modo di fare politica, più attenta ai cittadini, ai comitati di quartiere, agli esercenti". Tra le priorità il potenziamento dei servizi al cittadino e dell’assistenza sociale, con una particolare attenzione alla viabilità, alla mobilità pubblica e alla vivibilità del centro. Il sogno più grande, però, sarebbe portare l’Università a Recanati, ma intanto si lavora per valorizzare figure storiche d’eccellenza, il potenziamento della polizia locale e della protezione civile, con più verde e una diversa gestione dei rifiuti. Nel programma anche nuovi luoghi di aggregazione e il sostegno a patrimoni Lunaria ed Emf.