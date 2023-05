FdI: "Questa rotatoria è ridicola, amministrazione senza idee"

Non si placa la polemica sulla decisione dell’amministrazione comunale di Recanati di regolare l’incrocio fra via Passero Solitario con via Porta Nuova, all’altezza del parco del Colle dell’infinito, con dei grossi vasi metallici vuoti e vecchie fioriere poste prima in via Roma, a formare una specie di spartitraffico. Anche il gruppo recanatese di Fratelli d’Italia boccia inesorabilmente la scelta decisa "in modo avventato e senza la benché minima programmazione. Non solo non è adeguatamente segnalata, essendo sostanzialmente costituita da quattro "vasche" di fiori e due cartelli, ma per di più è resa in modo tale da rendere difficile (se non impossibile pensando ai mezzi pesanti) qualsiasi manovra dei veicoli transitanti". In effetti in quel luogo spesso si fermano, anche in seconda fila, gli autobus carichi di studenti in gita scolastica o di turisti la cui meta è casa leopardi e il Colle dell’Infinito. "Già in campagna elettorale – ricorda il circolo recanatese di Fratelli d’Italia – avevamo sostenuto fortemente che fosse un errore far scendere i turisti a pochi passi dall’attrazione principale, portandoli di fatto a escludere dal loro percorso le tante ricchezze artistiche e culturali che Recanati offre, ma la nuova rotatoria sfiora il ridicolo. Una decisione presa, per giunta, nel periodo in cui si intensificano le gite a Recanati, ragion per cui sarà sempre più difficile la discesa dei turisti dai loro autobus. L’amministrazione dimostra, ancora una volta, di non avere la benché minima programmazione riguardo temi fondamentali come la viabilità e il turismo e siamo certi che i recanatesi siano stanchi di vedere cambi continui nella gestione delle strade, quando invece una città a misura d’uomo dovrebbe avere poche, ma semplici regole di circolazione".

Antonio Tubaldi