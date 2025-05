Fede, tradizioni e spettacolo. Torna il Palio dei Castelli

San Severino si prepara per uno dei momenti più attesi dell’anno: le celebrazioni in onore del patrono, San Severino Vescovo. I festeggiamenticulmineranno l’8 giugno ma la rievocazione del Palio dei Castelli inizierà il 6 e terminerà il 14, per poi proporre un altro momento, dal 20 al 22 giugno, con le feste medievali a Elcito. È ricco il calendario di appuntamenti tra fede, storia e spettacolo: l’Offerta dei ceri al patrono da parte del Comune, officiata a San Lorenzo in Doliolo da padre Luciano Genga al termine della messa di domenica scorsa; il 6 giugno alle 21, piazza del Popolo apre il suo spazio ai più giovani con vari giochi; il 7 giugno alle 21.30 nel piazzale Smeducci di Castello al Monte la "Luminaria", processione con fiaccole fino a San Lorenzo per la benedizione degli stendardi e l’Offerta dei ceri. L’8 giugno, alle 7 la tradizionale "Sveglia alla città", alle 11 in piazza del Popolo la messa con l’arcivescovo Francesco Massara. Sempre l’8 giugno, alle 21 dallo stadio il corteo storico con centinaia di figuranti in costumi d’epoca. Martedì 10, alle 21 in piazza del Popolo, "Disfida dei Castelli", e venerdì 13, nel giardino del circolo la Disfida di arco e balestra. Il gran finale sarà il 14 dalle 21 in piazza del Popolo, con la Corsa delle Torri e Palio, poi lo spettacolo "Attacco al passato" a cura del gruppo tamburini Phoenix, della Compagnia Grifone della Scala e dei tamburini La Fenice. A conclusione, spettacolo pirotecnico con base musicale.

Gaia Gennaretti