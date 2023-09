Fedeli amministratrice dell'Hotel House a Porto Recanati: "Aiuto dalle autorità"

"Mi auguro di trovare l’appoggio di tutte le autorità, perché non si può affrontare da soli una situazione molto difficile, tra debiti, riscossione di crediti e problemi di sicurezza". Sono le prime parole dell’avvocato Enrica Fedeli (nella foto) del foro di Fermo, 41 anni, che è stata nominata venerdì scorso dal tribunale di Macerata come nuovo amministratrice del maxi condominio Hotel House, a sud di Porto Recanati. Una nomina che arriva dopo un anno dalle dimissioni della precedente amministratrice Ilaria Soricetti. Inoltre, in questi mesi un gruppo di residenti aveva raccolto svariate firme per cercare di far nominare come amministratore dell’Hotel House l’ex portiere Luca Davide, ma alla fine il tribunale ha optato diversamente.

"Mi occupo da anni di recupero crediti e diritto condominiale, e qualche tempo fa il tribunale mi aveva chiesto la disponibilità e ho accettato – spiega Fedeli –. Ancora il passaggio di consegne ufficiale con la Soricetti non c’è stato, anche se informalmente l’ho sentita per telefono. Attendo la documentazione, che immagino sarà corposo, in quanto al momento non so in che stato si trova l’edificio. Sicuramente è un incarico che esula dal normale, perché non mi sono mai trovata davanti a un condominio di simili dimensioni". Intanto, mercoledì sera proprio l’Hotel House è stato al centro di un servizio trasmesso sul programma tv "Fuori dal Coro". "La troupe non solo ha fatto visita ai residenti per lo più abusivi del condominio – afferma Monica Bordoni, consigliera comunale a Osimo –, ma si è recata anche nella sede Astea per chiedere chiarimenti all’amministratore delegato Fabio Marchetti. Centinaia di migliaia di euro per il bonus idrico elargiti a tutti gli abitanti dell’Hotel House, che non hanno neppure i contatori allacciati all’acquedotto, e noi invece paghiamo bollette salasso pena il distacco della fornitura".

g. g.