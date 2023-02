Federalberghi, cambio al vertice Luca Giustozzi nuovo presidente

Luca Giustozzi è il nuovo presidente di Federalberghi Macerata. L’elezione è avvenuta ieri, nella sede di Confcommercio, alla presenza del direttore Massimiliano Polacco. Giustozzi – titolare del Cosmopolitan di Civitanova, del Parco Hotel di Pollenza e dell’hotel Recina a Montecassiano – sarà affiancato da tre vicepresidenti: Simone Iuvalè per la zona costiera, Aldo Zeppilli per la collina e Mario Compagnucci per la montagna. Nel direttivo figurano Gianni Domizi, Erica Cardelli, Emilia Torresi, Vittorina Nori Zuffellato, Stefania Antonelli, Paolo Moreni, Francesco Ferranti, Riccardo Lupidi, Umberto Festa, Giorgio Pietrella e Michele Ferranti. Il presidente onorario è Massimo Milani. Martedì la prima uscita per l’incontro con Marco Bruschini, direttore dell’Atim.