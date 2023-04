Federalberghi Marche, Luca Giustozzi è il nuovo presidente

L’imprenditore del Maceratese Luca Giustozzi è il nuovo presidente di Federalberghi-Confcommercio Marche. L’elezione, all’unanimità, è avvenuta nel corso dell’assemblea nella sede di Confcommercio Marche centrali ad Ancona, presieduta dal direttore generale Confcommercio Marche e segretario generale Federalberghi Marche, Massimiliano Polacco. "È stata un’assemblea molto proficua – ha detto Polacco –. Il turismo è un settore fondamentale per l’economia della nostra regione e può essere un punto di riferimento per la ripartenza del territorio". Il nuovo presidente sarà subito impegnato negli Stati generali del turismo, lunedì dalle 9.30 nel palacongressi di Loreto. Nel corso dell’iniziativa Giustozzi (nella foto) avrà modo di confrontarsi, tra gli altri, con il governatore Francesco Acquaroli. Già pronti i temi più caldi su cui lavorare con la Regione, dalla necessità di una promozione del territorio sempre più aggressiva alla ricerca di canali per arrivare a fondi strutturali europei per la riqualificazione delle imprese ricettive, oltre a un calendario di eventi per favorire l’afflusso turistico tutto l’anno.