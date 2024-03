Federcaccia, Virginio Micozzi confermato presidente

Dopo l’approvazione delle varie entrate e uscite monetarie dell’annualità 2023 e del bilancio preventivo 2024, l’assemblea dei soci della Federazione Italiana della caccia del comune di Macerata ha eletto il direttivo per gli anni 2024-2028. Confermato il presidente Virginio Micozzi, mentre Fabrizio Paolella è stato nominato vicepresidente. Michele Angelini sarà il segretario-tesoriere e i consiglieri sono Fabrizio Andreani, Mario Baldoni, Mauro Cicconi, Gianni Menichelli, Tommaso Menichelli, Urbano Pietrella, Leonardo Romiti, Mauro Sdrubolini, Marco Sileoni e Fabio Stefoni. Sono intervenuti all’assemblea anche il presidente regionale Fidc Marche Paolo Antognoni, il presidente provinciale Nazzareno Galassi, i presidenti delle sezioni comunali di Pollenza, Porto Recanati, Petriolo e il rappresentante dei giovani cacciatori Fidc della provincia, Matteo Brecciaroli. Dopo aver parlato dei bilanci, Micozzi ha esposto le varie funzioni dell’associazione, invitando i soci a partecipare anche alle attività istituzionali, sia con l’amministrazione comunale che con la Fondazione Una (Uomo - natura - ambiente) come ad esempio la pulizia delle fonti, la processione per il patrono città e altre varie attività.