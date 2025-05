Federica Piergiovanni trionfa alla Giornata Nazionale Rosa a Corridonia

Sul traguardo della 12esima Giornata Nazionale Rosa, l’élite pugliese Federica Piergiovanni ritrova il sorriso vincente, trionfando sullo stesso traguardo che è stato suo sette anni fa.

La segue sul podio la molisana Noemi Lucrezia Eremita (altra già d’oro sul colle corridoniano), che chiude a 10” dopo bell’attacco a due. Trascorsi 30”, la volata del selezionato gruppo inseguitore vale il bronzo e si traduce in doppio successo per la friulana Chantal Pegolo, che primeggia tra le juniores e si aggiudica il Giro delle Marche open (inaugurato a Offida dall’acuto dell’australiana Chantelle Mc Carthy).

La classica allestita dal Club Corridonia presieduto da Mario Cartechini si apre e si chiude nel nome e nel ricordo di Sara Piffer, la eginetta dell’edizione 2024, la cui vita sarebbe stata recisa pochi mesi dopo in un tragico incidente stradale. Nel segno dello sport che promuove, educa e unisce, la manifestazione è sostenuta da enti, associazioni e sodalizi, in testa ai quali il Comune di Corridonia, rappresentato in fascia tricolore dalla ‘signora sindaco’ Giuliana Giampaoli, affiancata da Matteo Grassetti, assessore allo Sport.

In chiave puramente tecnica, il profilo dell’evento è di chiara valenza (sullo sfondo dell’ultracentaria prestigiosa storia ciclistica cittadina, che già registrava la premiazione con 15 Lire del vincitore della Corsa di San Pietro, alla fine del XIX secolo). La cronaca della Giornata Nazionale Rosa – Gran Premio Città di Corridonia (Trofeo Fisiomed, Coppa Supermercati Sì con Te) esordisce a passo controllato, con cui la carovana (166 amazzoni di 29 squadre con notevole rappresenza straniera intercontinentale) scende a valle dall’area dei Giardini Pubblici, a 257 m. (destinata a ospitare anche il passaggio valido quale Traguardo Volante prima dell’arrivo in salita, dopo il superamento della Cima Coppi di Petriolo a quota 273 m.). In totale 88 km.

Il fluido carosello sull’anello Tenda Rossa - Sforzacosta – Piediripa – Tenda Rossa permette proiezioni di breve respiro, fatta eccezione per l’attacco (ma in vista della prima ascesa di 3 km) di un gettonato sestetto, costituito da Prevedello, Crestanello, Baima, dalla leader Mc Carthy, da Piergiovanni ed Eremita. Rimangono al comando solo queste ultime due, che diventano imprendibili.

Ordine d’arrivo Open: 1.Federica Piergiovanni (Isolmant Premac Vittoria) 88 km in 2.01’00” media 43,636 km/h; 2.Noemi Lucrezia Eremita (Born to Win Zhiraf BTC City Ljubljana) a 10”; 3.Chantal Pegolo (Conscio Pedale del Sile) a 30”; 4.Michela De Grandis (Team Mendelspeck E-Work); 5.Giulia Erja Bianchi (Biesse Carrera Premac); 6.Misia Belotti (Canturino 1902); 7.Romina Evelin Di Sciuva (Canturino 1902); 8.Alessia Missaggia (Team Farto – Kiroot); 9.Gemma Sernissi (Born to Win Zhiraf BTC City Ljubljana); 10.Gaia Tormena (Isolmant Premac Vittoria).

Umberto Martinelli