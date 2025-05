Federica Sileoni accolta in Comune:: "Esempio per tutti"

Il sindaco Emanuele Pepa e l’assessore allo sport Maurizio Paoletti hanno voluto rendere omaggio a una delle eccellenze sportive della città: la campionessa olimpica di para-dressage Federica Sileoni. "Siamo felici e orgogliosi di celebrare il percorso straordinario di Federica – ha dichiarato il sindaco –. La sua dedizione e il suo impegno sono un esempio per tutta la comunità". Un riconoscimento sentito per una carriera giovane ma già ricca di traguardi importanti: dalle Paralimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, alla recente medaglia di bronzo alla terza tappa della Coppa del mondo in Belgio. Un risultato ottenuto con i cavalli Leonardo e No-Way. L’assessore Paoletti ha sottolineato il valore educativo dell’impegno di Federica: "Dimostra che il sacrificio e la passione possono costruire successi non solo sportivi, ma anche umani". Sileoni, 26 anni, attualmente al 32° posto nel ranking individuale di para-dressage della Federazione equestre internazionale, ha espresso il desiderio di condividere un giorno le sue competenze nella sua città: "Mi piacerebbe tornare a Recanati per insegnare ciò che ho imparato. L’equitazione è uno sport meraviglioso, ma ha bisogno di essere conosciuto di più. Vorrei essere una guida per chi sogna di diventare un atleta paralimpico, perché è un percorso difficile, ma profondamente arricchente". Il calendario della campionessa è già fitto di appuntamenti: a giugno sarà in Austria, e a settembre prenderà parte ai campionati europei nei Paesi Bassi.

Antonio Tubaldi