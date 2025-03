Federica Sileoni torna in sella. Al via le gare internazionali

Federica Sileoni, amazzone recanatese, già azzurra del paradressage l’estate scorsa ai Giochi di Parigi, in sella a Leonardo, il cavallo di Gea Einaudi con cui ha gareggiato a Parigi, ha inaugurato la stagione con la gara internazionale di Omago, che si svolgerà sino a oggi. "Rientrare in gara è sempre una grande emozione, spiega Sileoni, ma questa volta è anche sinonimo di grandi sfide. La prima, quella di accumulare subito punteggio per la qualificazione all’europeo; la seconda, gestire campo prova, cavallo e avvicinamento alle gare da sola, dal momento che il mio tecnico non potrà essere presente. Leonardo è in forma, abbiamo lavorato molto bene negli ultimi mesi, soprattutto per migliorare quegli aspetti che, in Francia, ci avevano precluso la finale" conclude. A Omago Sileoni ritroverà anche diverse avversarie delle ultime Paralimpiadi,a cominciare dalla svizzera Nicole Geiger. Il programma prevede le gare individuali della categoria 5, quella in cui è impegnata Federica Sileoni. Poi le competizioni a squadre mentre oggi, a concludere la kermesse, saranno le esibizioni di free style che vedranno tutti i binomi danzare sulle note di Ludovico Einaudi.

Antonio Tubaldi