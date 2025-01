Federico De Rosa incontra gli studenti. L’autismo e la diversa felicità

Nella sala congressi di Sarnano, venerdì la dirigente scolastica dei licei Gentili-Tortoreto di San Ginesio Brigida Cristallo ha coordinato l’evento rivolto a tutte le classi dal titolo "Per il futuro che vorrei: diversamente felice". Protagonista dell’incontro formativo è stato Federico De Rosa, 31 anni, persona autistica non verbale in grado di comunicare con il mondo attraverso la scrittura tramite un personal computer. Con il tempo Federico si è progressivamente affermato come scrittore, giornalista e autore di testi, il cui obiettivo è sensibilizzare quante più persone possibile descrivendo attraverso le parole la sua realtà, per provare a fornire sia un messaggio di speranza alle famiglie sia un insegnamento di integrazione alle generazioni future. Insieme con il padre, Federico gira l’Italia portando la sua esperienza per dimostrare che si può essere appunto "diversamente felici". Il papà ha invitato i ragazzi a visitare il blog personale e il sito ufficiale di Federico all’indirizzo https://derosafederico.it/, con i riferimenti a libri, articoli, trasmissioni televisive, viaggi e tutti gli scritti inediti. L’appuntamento ha visto anche la partecipazione di Anffas Sibillini, con il referente Giuseppe Monaldi, alcuni ospiti e volontari dell’associazione.