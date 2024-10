"Federico e Wanda",. RanciaVerdeBlu in scena al teatro Angeletti

La magia di RanciaVerdeBlu, sezione di compagnia della Rancia dedicata al teatro per ragazzi e famiglie, è di nuovo protagonista del FestivalStorie. Dopodomani alle 21.30 al teatro Angeletti "Federico e Wanda - Amore riciclo e fantasia in una favola sul tetto", un titolo originale che propone il tema dell’ecologia e dell’amore senza età. Uno spettacolo scritto e diretto - con la collaborazione di Saverio Marconi - da Ada Borgiani che ha realizzato anche la scenografia; musiche del compianto Aldo Passarini, coreografie di Ilaria Battaglioni. La Sartoria Tul.Ma di Massimo Eleonori e Daniela Patacchini firma i costumi, Carla Accoramboni ha invece realizzato i pupazzi che si alternano sul palco. Protagonisti: Francesco Properzi, Emma Ray Rieti ed Enrico Verdicchio. Un terrazzo nascosto fra i tetti è lo scenario, scelto da un barbone per portarci la propria residenza. Un piccolo musical consigliato dai 5 anni in su. Info e prenotazioni 0734.632800 – 710026, www.festivalstorie.it.